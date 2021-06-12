ضبط محل غير مرخص يزاول مهنة الصيدلة بقنا

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن فريق التفتيش الصيدلي بقيادة الدكتورة أسماء مصطفى، مدير إدارة الصيدلة، والدكتور محمد نصر، مدير التفتيش الصيدلي، والدكتور أحمد جهاد، المفتش الصيدلي، والدكتورة زينب سليمان، قد نجحوا في ضبط محل غير مرخص يزاول مهنة الصيدلة بمركز قوص.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن ضبط المحل جاء في حضور مأموري الضبط القضائي للتفتيش الصيدلي ومسؤول الرقابة التموينية تمت مصادرة الأدوية، وتم تحريز 99 صنفا من الأدوية بواقع 370 عبوة دوائية وتم عمل محضر.

وأكد الدكتور راجي تاوضروس، أنه سيتصدي دائما للمخالفين لقطاع الدواء، مؤكدا حرصه الدائم علي سلامة كافة المواطنين.