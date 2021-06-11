14 مليون مواطن يحصلون على دعم نقدى من «تكافل وكرامة» غدا باليوم السابع

تنشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: 14 مليون مواطن يحصلون على دعم نقدى من «تكافل وكرامة».

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الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن تكشف لـ«اليوم السابع» جهود الرئيس السيسى فى ملف الحماية الاجتماعية: المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لم تشهد مصر مثلها على مدار عقود طويلة.. زيادة المعاشات من 86.5 مليار جنيه لـ282 مليارا في 7 سنوات.. والدعم النقدى للأسر الأولى بالرعاية 500%.. صرف 6 مليارات جنيه للعمالة غير المنتظمة.. ونعد مشروع قانون يسمح للمرأة ذات الإعاقة بالجمع بين معاشين .. 14 مليون مواطن يحصلون على دعم نقدى من «تكافل وكرامة».. الرئيس السيسى يدعم كل المشروعات وبرامج الحماية الاجتماعية.. ورسالته: «راعوا كرامة المواطن».. توعية الطلاب بأضرار الإدمان.. وإنشاء 26 مركزًا ا لعلاج مرضى الإدمان مجانا وفقا للمعايير الدولية

رئيس الوزراء يفتتح المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية: اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تنقذ 30 مليون شخص من الفقر بالقارة السمراء.. «مدبولى» ينقل تحيات الرئيس السيسى للحضور.. ويؤكد: نستهدف تكامل الجهود وتوحيد الرؤى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.. ورئيس هيئة الاستثمار: المنتدى يأتى فى إطار حرص الرئيس على مد جسور التعاون بين مصر وأشقائها فى القارة

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مدبولى: اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تنقذ 30 مليون شخص من الفقر بالقارة السمراء.. رئيس الوزراء يفتتح المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية.. ينقل تحيات الرئيس السيسى للحضور.. ويؤكد: نستهدف تكامل الجهود وتوحيد الرؤى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.. ورئيس هيئة الاستثمار: المنتدى يأتى فى إطار حرص الرئيس على مد جسور التعاون بين مصر وأشقائها فى القارة وتحقيق معدلات نمو إيجابية قد تصل إلى 3.4%

إجراء 658 حملة تفتيشية على المصانع وترخيص 223 مرجلا بخاريا.. «أحمدى»: حملات مكثفة على مراكز صيانة السيارات وإلغاء اعتماد 4 مراكز لعدم التزامها بالقواعد الفنية

«القوى العاملة» بـ«النواب» تبحث حل مشكلة الموظفين المنتدبين.. التوافق على حصر أسمائهم لاتخاذ اللازم نحو نقلهم أو تجديد ندبهم.. التعديل الجديد بقانون جهاز التنظيم والإدارة منحه صلاحيات نقل العاملين بعد موافقة المالية للتيسير على المنتدبين