وزير خارجية بلغاريا يؤكد ضرورة وقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية

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أكد وزير خارجية بلغاريا سفيتلان ستويف اليوم الجمعة ضرورة وقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية وتطبيق مبدأ حل الدولتين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس السفراء العرب مع وزير خارجية بلغاريا الذي أكد أن تصعيد التوتر لا يؤدي إلى حل للصراع، وأن الحوار هو الطريق الوحيد للحل، وموقف بلاده في الحل الثابت عبر المفاوضات، مشيرا إلى أن العودة للأفق السياسي وحل الدولتين هو السبيل الوحيد للتوصل إلى حل للصراع.

ومن جانبه، استعرض سفير دولة فلسطين لدى بلغاريا أحمد المذبوح - خلال الاجتماع وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ - الأوضاع التي شهدتها الساحة الفلسطينية وانتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين، مطالبا بضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها في الأرض المحتلة.

بدورهم، أكد عدد من السفراء العرب مركزية القضية الفلسطينية للدول العربية، وإدانتهم للاعتداءات الإسرائيلية، وطالبوا بالتحرك لحماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.