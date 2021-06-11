اليوم السابع
Ads
السبت، 12 يونيو 2021 12:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

وزير خارجية بلغاريا يؤكد ضرورة وقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية

الجمعة، 11 يونيو 2021 11:00 م
وزير خارجية بلغاريا يؤكد ضرورة وقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية عنف الاحتلال الإسرائيلي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزير خارجية بلغاريا سفيتلان ستويف اليوم الجمعة ضرورة وقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية وتطبيق مبدأ حل الدولتين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس السفراء العرب مع وزير خارجية بلغاريا الذي أكد أن تصعيد التوتر لا يؤدي إلى حل للصراع، وأن الحوار هو الطريق الوحيد للحل، وموقف بلاده في الحل الثابت عبر المفاوضات، مشيرا إلى أن العودة للأفق السياسي وحل الدولتين هو السبيل الوحيد للتوصل إلى حل للصراع.

ومن جانبه، استعرض سفير دولة فلسطين لدى بلغاريا أحمد المذبوح - خلال الاجتماع وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ - الأوضاع التي شهدتها الساحة الفلسطينية وانتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين، مطالبا بضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها في الأرض المحتلة.

بدورهم، أكد عدد من السفراء العرب مركزية القضية الفلسطينية للدول العربية، وإدانتهم للاعتداءات الإسرائيلية، وطالبوا بالتحرك لحماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

 


وزير خارجية بلغاريا

بلغاريا

الأراضي الفلسطينية

فلسطين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة