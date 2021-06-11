مدير تعليم القاهرة يوجه بإعادة مقابلة طفلة روض الفرج صاحبة واقعة التنمر

كتب سيد الخلفاوى

وجه محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بإعادة مقابلة الطفلة التى تقدمت لإحدى مدارس روض الفرج والتى تعرضت للتنمر بتقرير مشرف المدرسة وتكليف موجهة رياض أطفال من الإدارة لحضور المقابلات فى المدرسة وتغيير استمارة التقييم والتحقيق فى الأمر وإنذار المدرسة.

وأكد عطية على حسن استقبال الطلبة وأولياء الأمور والتعامل بطريقة تربوية، حيث استقبل مدير عام إدارة روض الفرج التعليمية ولي الأمر وحدد موعد مقابلة الطفلة ، مؤكدا انه حدث خطأ غير مقصود ، وتحديد موعد مقابلة آخر للطفلة.

وفى سياق أخر، أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه جارى الانتهاء من تصحيح امتحانات الشهاده الاعدادية لاعلان نتيجة الشهادة الإعدادية قريبا.

وأنهى طلاب الشهادة الإعدادية، بالقاهرة، امتحانات نهاية العام الدراسى 2020 / 2021، وذلك فى 7 يونيو الماضى حيث أدى طلاب الإعدادية بالقاهرة امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء يوم الثلاثاء 1 يونيو، ومادة الدراسات الاجتماعية يوم الأربعاء 2 يوينو، ومادة الهندسة يوم الخميس 3 يوينو، ومادة اللغة الأجنبية يوم السبت 5 يونيو ومادة الجبر والإحصاء يوم الأحد 6 يونيو ، واختتموا الامتحانات الإثنين 7 يونيو بمادة العلوم.

وبلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات 82030 طالب و 76766 طالبة بمجموع 158796 طالب وطالبة ، داخل 75 لجنة بالإضافة ل 2 على مستوي الجمهورية من بينهم 1 من محافظة القاهرة يؤدون الامتحان بمستشفى 57357.

وقال محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إن المديرية كانت حريصة على صحة الطلاب لمواجهة فيروس كورونا، حيث تم التنبيه على إلزام جميع الطلاب والمراقبين ومشرفى اللجان على ارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية، وضرورة الاهتمام بدقة البيانات والمعلومات التى يتم رصدها داخل المدرسة أو ديوان الإدارة وإرسالها إلى المديرية، والقيام بحملات تطهير باستخدام المعقمات لجميع الدواوين والمدارس والمنشآت التعليمية.