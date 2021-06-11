لجنة متابعة العمل بمساجد الأقصر تقود جولات على 18 مسجدا

الأقصر - أحمد مرعى

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، أنه فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة للمديرية، وبناء على تعليمات الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود مدير المديرية، والتى وجه فيها بتشكيل لجنة من قيادات المديرية برئاسته وعضوية الشيخ صلاح نور وكيل المديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة القرنه، والشيخ رضوان محمد خليل مدير الدعوة وذلك للمرور على مساجد مدينة الاقصر، والشيخ عبد الستار إبراهيم أبو الحجاج رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة الطود، والشيخ ناصر سيد أحمد شرقاوى رئيس قسم الإرشاد الدينى بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة الزينية، والشيخ أحمد أمين أحمد رئيس قسم المساجد الحكومية بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة البياضية.

وقد قامت اللجنة بالمرور اليوم الجمعة بالمرور على المساجد التالية:- (مسجد الرحمن بنجع الديب بالجزيرة - مسجد الفاروق عمر بالجزيرة - مسجد خالد بن الوليد بالصعايدة - مسجد الكبير بالصعايدة - مسجد عبد الحميد بالصعايدة - مسجد السمان بنجع السمان بالجزيرة - مسجد الرحمن بنجع ابو شقير - مسجد الناصرية بالناصرية - مسجد الشنانات بالناصرية - مسجد الوحدة بالعشى - مسجد العويضات بالعشى - مسجدمحمد العشى - مسجد الحمامه بنجع الحمامه - مسجد الشيخ بخيت بنجع بخيت بالعشى - مسجد الرحمة الفخرانية بقربه البغدادى بالبياضية - مسجد الرحمة عبدالعزيز بقرية البغدادى بالبياضية - مسجد عباد الرحمن الحبيل بالبياضية - مسجد المصطفى بالحبل بالبياضية)، وقد تم افتتاح مسجد الحساسنة بقامولا بالقرنة.

وأوضحت المديرية، أنه تم المرور على المساجد بالإضافة إلى تكوين غرف العمليات والمتابعة الفرعية من مديرى الإدارات والمفتشين ورؤساء الأقسام كل فى مجال اختصاصه، وذلك لمتابعة أوجه النشاط الدعوى على مستوى المديرية، وذلك إعتباراً من يوم الأربعاء 9 يونيو وإلى حين صدور تعليمات أخرى، بالإضافة إلى المرور على المساجد كل فى نطاق اختصاصه والوقوف على الطبيعة على العمل الدعوى بها، وتكثيف عمليات المتابعة لتنفيذ تعليمات الوزارة بشأن المساجد، وذلك بكل دقة وحفاظاً على المجتمع والوطن والمواطنين ومعالجة أوجه القصور بها أن وجدت، وذلك عن طريق الجهات المختصة واتخاذ اللازم قانوناً وذلك طبقاً لتعليمات الوزارة.