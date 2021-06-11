لجنة القضاء على الختان: تطلق حملة طرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان"

كتب ــ محمود راغب

تطلق اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والامومة غداً السبت 12 يونيو 2021 فعاليات حملة طرق الأبواب تحت عنوان "إحميها من الختان"، فى إطار أنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث، والتى تستمر لمدة ثلاثة أيام، بجميع محافظات الجمهورية .

تهدف الحملة التعريف بالرسائل القانونية والمتعلقة ببنود قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث والذى صدق عليه رئيس الجمهورية فى ابريل الماضى بالإضافة إلى تناول الرسائل الخاصة بالقضاء على ختان الاناث لخلق رفض مجتمعى للممارسات الباليه الموروثة، بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لهذه الجريمة.

وسيقوم بتوصيل هذه الرسائل للاهالى فى القرى والنجوع رائدات المجلس والمتطوعات والواعظات والراهبات واعضاء فروع المجلس بالمحافظات وأعضاء لجان حماية الطفل والذين تم تدريبهم مسبقا على رسائل الحملة.