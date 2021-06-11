فحص بلاغات التغيب لكشف هوية قتيل عثر على جثته فى منشأة القناطر بالجيزة

كتب ـ بهجت أبو ضيف

يفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة، لكشف هوية شاب تم العثور على جثته ملقاة وسط منطقة زراعية، في إحدى قرى منشأة القناطر، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، ومالك الأرض الذي عثر بها على الجثة.

وناظر رجال المباحث الجثة، وتم نقلها إلى المشرحة، تنفيذا لقرار النيابة العامة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة ملقاة وسط منطقة زراعية، بقرية تابعة لدائرة المركز، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر، لإجراء معاينة، ومناظرة الجثة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.