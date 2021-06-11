ضبط 4 أشخاص أثناء الحفر والتنقيب داخل منزل بجرجا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، من إلقاء القبض على 4 أشخاص يقيميون بدائرة المركز وذلك أثناء قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل تم التحفظ على المتهمين وأدوات الحفر والتنقيب.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بقيام بعض الأشخاص بالاتفاق فيما بينهم على الحفر والتنقيب عن الاثار بدائرة مركز جرجا متخذين من محل إقامتهم مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب الانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد احمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب والعقيد أسامه طنطاوى وكيل الفرع والمقدم مصطفى فرغل مفتش مباحث المركز والرائد عزت سليمان رئيس وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بورد معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا أكدتها التحريات السرية مفادها قيام عامل 39 سنة ويقيم دائرة المركز بالحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار بمنزله.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المنزل المشار إليه حيث تم ضبط مالكه المذكور وتم ضبط عامل ويقيم بذات الناحية وسائق ويقيم مصر الجديدة القاهرة وعامل ويقيم الشرابية القاهرة وتبين وجود حفرة دائرية الشكل بقطر 1.5 متر وبعمق 7 أمتار وتم ضبط أدوات الحفر المستخدمة.

تـم التحفـظ على المضبوطات وبمواجهة المتهمين أعترفوا بإرتكاب الواقعة بحثاً عن الآثار تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.