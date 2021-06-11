اليوم السابع
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الجمعة، 11 يونيو 2021 05:38 ص
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ضبط 4 آلاف عبوة مكرونة مجهولة المصدر فى مخزن غير مرخص بكفر الشيخ

الجمعة، 11 يونيو 2021 05:20 ص
ضبط 4 آلاف عبوة مكرونة مجهولة المصدر فى مخزن غير مرخص بكفر الشيخ حملة تموينية - صورة أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تمكنت حملة مديرية التموين بكفر الشيخ، والتى شكلها المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، من ضبط  مخزن مواد غذائية متخصص في بيع المكرونة، بدون ترخيص، بحي القنطرة البيضاء بداخله 4 آلاف عبوة مكرونة مجهولة المصدر، بمدينة كفر الشيخ.

وتبين للحملة قيام مالك المخزن، وفق بيان اليوم، بحيازة كميات من المكرونة مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بالإضافة لاستخدامه أصناف رديئة من المكرونة لإعادة تعبئتها في عبوات أخري، بعد تفريغها من عبواتها الأصلية، مستخدمًا عبوات فارغة جديدة.

وعُثرت الحملة داخل المخزن على 4 آلاف عبوة مكرونة معبأة في عبوات مختلفة ما بين شيكارة تزن 10 كجم، وعبوات زنة كيلو و400 جرامًا»، بالإضافة إلي كميات من العبوات الفارغة لاستخدامها في تعبئة المكرونة بعد استبدالها بالعبوات الأصلية، وتم  التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 


حملة تموينية

عبوات مكرونة

محافظة كفر الشيخ

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