ضبط ربع طن دقيق مجهول المصدر و150 كيلو أسماك منتهية الصلاحية بحملات فى رأس سدر

جنوب سيناء_ فايزة مرسال

شنت مديرية التموين بجنوب سيناء، حملة مكبرة مشتركة بين التموين والطب البيطرى ومجلس مدينة رأس سدر برئاسة إبراهيم الحارون، وكيل مديرية تموين جنوب سيناء الدكتورة رحاب الجوهرى مدير عام الطب البيطرى، ومدير إدارة تموين سدر.

وذلك بناء على توجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء بتشديد الرقابة على المحال العامة والأسواق وتحت اشراف هيئة الرقابة الإدارية وسامى عبد القادر وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضرى ذبح خارج السلخانة وإدارة محل جزاره بدون ترخيص للمضبوطات و200 كيلو لحوم منتهية الصلاحية، وضبط ربع طن دقيق مجهول المصدر بمخبز سياحى بدون ترخيص وضبط 150 كيلو أسماك الصلاحية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمطعم أسماك مشهور بسدر، وتحرير محضر بضبط 400 قطعة حلوى وشيبسيات منتهية الصلاحية بأحد السوبر ماركت، وتم تحرير 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، تم تحرير 2 محضر عدم حمل شهادة صحية.