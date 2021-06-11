ضبط حشيش داخل أكياس "بن" مع راكب أجنبى بمطار القاهرة

كتبت رحاب نبيل

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش، أخفاها راكب فرنسى داخل أكياس "بن" فور وصولها من فرنسا، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من باريس، اشتبه أحمد سيد مأمور الجمارك فى راكب فرنسي، وبالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة لتفتيش الراكب تحت إشراف حازم ياسين رئيس القسم، ضمت هاني محمود واسامة عبد العزيز مأمورا التفتيش وتلاحظ وجود اكياس صغيرة بين طيات الملابس داخل حقائبه، تبين وجود 90 جراما من مخدر الحشيش مخبأة داخل اكياس "بن" لتضليل رجال الجمارك.

قرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك ، يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.







