سينوفاك.. 6 معلومات عن اللقاح المنضم لباقة التطعيمات لمواجهة كورونا

كتب وليد عبد السلام

انضم لقاح سينوفاك الصيني مؤخرا إلى باقة لقاحات كورونا التي توفرها الدولة للمواطنين للتطعيم مجانا، ضمن خطة الدولة للقضاء على الوباء.. "اليوم السابع" يستعرض بيانات ومعلومات تفصيلية عن أحدث لقاح لكورونا ينضم لباقة اللقاحات المتوفرة فى مصر.

1- اللقاح الجديد هو لقاح صيني تقوم بتصنيعه شركة سينوفاك الصينية.

2- ستقوم مصر بتصنيع 40 مليون جرعة من لقاح سينوفاك الصيني في السنة الأولى للشراكة بين فاكسيرا وسينوفاك.

3- قامت الصين بتوريد 1400 لتر مركزات كمواد خام لتصنيع 2.2 مليون جرعة من لقاح سينوفاك محليا.

4- لقاح سينوفاك أثبت فاعلية بنسبة 91% على المفحوصين من الفئات العامة.

5- المواطنون الحاصلون على لقاح سينوفاك سيحصلون على الجرعة الثانية بعد 21 يومًا (3 أسابيع) من تلقى الجرعة الأولى.

6- استقبلت مصر 500 ألف جرعة من لقاح سينوفاك ويتم تحليلها بمعامل هيئة الدواء.