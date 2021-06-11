اليوم السابع
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رئيس الوزراء يلتقى وزير الاستثمار بجمهورية جنوب السودان

الجمعة، 11 يونيو 2021 04:16 م
رئيس الوزراء يلتقى وزير الاستثمار بجمهورية جنوب السودان فعاليات الدورة الأولى لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية
كتبت هند مختار

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خلال مشاركته فى فعاليات الدورة الأولى لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية، اليوم، التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور ديو ماثوك دينج، وزير الاستثمار بجمهورية جنوب السودان، وحضر اللقاء المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار.
 
واستهل رئيس الوزراء المقابلة، بتوجيه التهنئة لوزير الاستثمار بجنوب السودان على توقيع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، معرباً عن أمله فى أن تسهم المذكرة فى تعزيز العلاقات المتنامية مع جمهورية جنوب السودان، خاصة فى شقها الاستثمارى.
 
وأضاف مدبولى: الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع بصورة حثيثة تطور العلاقات مع جنوب السودان، ويوجه دوماً ببذل كل الجهد لتطويرها، وتلبية مطالب الأشقاء فى جنوب السودان، وتعزيز أطر التعاون بين البلدين. 
 
من جانبه، أعرب وزير الاستثمار الجنوب سودانى عن سعادته بالتعاون القائم مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مشيداً بحرص الهيئة على التواصل الدائم مع وزارة الاستثمار فى جنوب السودان، ونقلها كل الخبرات الممكنة، من أجل مساعدة جنوب السودان على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق النمو فى البلاد. 
 
واختتم الدكتور مصطفى مدبولى اللقاء، بالإعراب عن اعتزازه بالزيارات الثلاث التى أجراها إلى جوبا، متمنياً لشعب جنوب السودان الاستقرار والتنمية. 
 
 
 

منتدى الاستثمار

الحكومة

مصطفى مدبولى

مصر والسودان

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