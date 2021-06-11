تنفيذ 1205 أحكام قضائية وضبط 33 قطعة سلاح فى حملة على العناصر الخطرة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير، مدير الأمن حملة أمنية مكبرة استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة، وتجار الأسلحة النارية الغير مرخصة، وكذلك تجار المواد المخدرة والمتعاطين لها والخصومات الثأرية المتجددة حيث تم ضبط 33 قطعة سلاح متنوعة وتم ضبط قضية إتجار بالمواد المخدرة وتم تنفيذ 1205 أحكام قضائية متنوعة.

ترأس الحملة اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وأشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائى والمرور والتموين والمرافق ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن والامن المركزي

وقد أسفرت جهود الحملة فى مجال استهداف الخصومات الثأرية حيث تم استهداف طرفـى الخصومة الثأرية بين أفراد عائلتى " الرماضنة، الحرارزة" دائرة مركز ساقلته والتى تجددت فـى واقعة بمقتل مندوب مبيعات ينتمى للعائلة الأولى بندقية الية خزينه لذات السلاح حيازة عاطل ويقيم دائرة مركز ساقلته وتم ضبط بندقية الية وخزينه لذات السلاح حيازة عامل ويقيم دائرة مركز ساقلته.

واستكملت الحملة أعمالها فى مجال الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة وتم ضبط بندقية اليه و6 بندقية خرطوش و20 فرد روسى و4 قطع سلاح أبيض بإجمالى 33 قطعة سلاح متنوع تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 8 قطعة لجوهر الحشيش المخدر يزنوا حوالى 100 جرام و3 لفافة لمادة الشابو المخدر يزنوا حوالى 3 جرام ومبلغ مالى 500 جنيه وهاتف محمول سلاح أبيض "مطواة" حيازة عامل ومقيم دائرة قسم طهطا وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وفى مجال ضبط قضايا الأموال العامة تم ضبط "3" قضايا امتناع عن قبول عملة ورقية فئة الجنيه، ماكينة تصوير بدون رخصة وفى مجال ضبط قضايا المصنفات الفنية تم ضبط "2" قضية إدارة وتشغيل رسيفر داخل مقهى بدون ترخيص، مكتبة بدون ترخيص ثامنا فى مجال مكافحة جرائم الأحداث تم ضبط 4 قضية وتدخين داخل المواصلات العامة، عمالة طفل اقل من السن القانونى وفى مجال تنفيذ الأحكام وتم تنفيذ " 1205 " أحكام وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 669 مخالفة مرورية متنوعة.