اليوم السابع
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تكريم موظفة عثرت على مشغولات ذهبية بمطار برج العرب وسلمتها للسلطات

الجمعة، 11 يونيو 2021 08:44 م
تكريم موظفة عثرت على مشغولات ذهبية بمطار برج العرب وسلمتها للسلطات مطار القاهرة الدولى
كتبت رحاب نبيل

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كرم الطيار علاء الدين نبيل مدير مطار برج العرب الموظفة آية عمرو منصور التى تعمل إخصائى خدمة عملاء بالإدارة العامة للعمليات بمطار برج العرب على أمانتها بعد تسليمها مشغولات ذهبية عثرت عليها بصالة السفر.

 

 وعثرت الموظفة على مشغولات ذهبية لمسافرة مغادرة من مطار برج العرب وفور عثورها على هذه المصوغات قامت على الفور بتسليمها للسلطات بمطار برج العرب لوضعها فى أمانات المطار لحين تسليمها لصاحبها.

 

وتوجه الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات بالشكر الموظفة أيه على تصرفها الأمين، مؤكداً ان مثل هذا التصرف الجيد يستحق ان يحتذى به جميع موظفى مطارتنا، وأصدر لها شهادة تقدير ومكافأة مالية تم تسليمها لها من قبل مدير المطار.

 


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