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"اليوم السابع" فى منزل الشخصية الحقيقية لـ"أبو منونة" بطل فيلم الممر.. فيديو

الجمعة، 11 يونيو 2021 08:00 م
"اليوم السابع" فى منزل الشخصية الحقيقية لـ"أبو منونة" بطل فيلم الممر.. فيديو "اليوم السابع" فى منزل الشخصية الحقيقية لـ"أبو منونة" بطل فيلم الممر
شمال سيناء - محمد حسين

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واصلت أسرة وأقارب بطل فيلم الممر الحقيقى "عودة أبو منونة" استقبال المعزين فى رحيله فى منزل البطل فى مدينة العريش ويستقبل المعزين شقيقه الأصغر "صلاح"، وأبناء البطل "حسين وحسن"، وجمع من رموز وشباب عائلة أبو منونة التى ينتمي لها الراحل .

وأوضحوا أن البطل قام بأعمال بطولية بعد انتهاء فترة تجنيده بوازع وطنى بعد انضمامه لمنظمة سيناء العربية التى كانت تضم أبطال من أبناء عائلات وقبائل سيناء، لافتا إلى أنه أختير نظرا لما يتميز به من صفات جسمانية وعقلانية ونجح فى أداء دور بطولى فى تنفيذ مهام على الأرض وهى محتلة والعودة لمناطق غرب القناه وهذه المهام تنوعت ما بين جمع معلومات ونقل اسلحة ومساندة بعدة أوجه للقوات المسلحة.

وأكد نجلا البطل أن والدهما رباهما على حب الوطن وكانت هذه وصيته لهم، أن لا يضيعا الوطن تحت اى ظرف وان يكون حبهما وانتمائهما للقوات المسلحة، وأن سلامة الوطن دائما فوق اى اعتبار، وليس بالضرورة بل ليس مهما ان يفتخر الانسان بما يقدمه لوطنه لأنها أمانة ويجعلها خالصة لله  .

وقدم ذويه الشكر لكل الناس من حوله الذين احاطوه برعاية واهتمام وحضور اسعدهم وهم يعيشون الحزن على فراق أخيه ورفيق عمره .


فيلم الممر

البطل أبو منونة

سيناء

شمال سيناء

العريش

منظمة سيناء العربية

مناضلى سيناء

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