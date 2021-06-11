اليوم السابع
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النيابة تأمر بتشريح جثة شخص عثر عليها متعفنة داخل شقته فى مدينة السلام

الجمعة، 11 يونيو 2021 09:00 م
النيابة تأمر بتشريح جثة شخص عثر عليها متعفنة داخل شقته فى مدينة السلام جثة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة السلام، بتوقيع الكشف الطبى من قبل الطب الشرعى، وتشريح جثة شخص عثر عليها فى حالة تعفن وانتفاخ داخل شقته فى مدينة السلام، وإعداد تقرير الصفة التشريحية، لبيان وكشف سبب الوفاة الحقيقى، كما كلفت سرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

 

ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من جهودهم لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة شخص فى حالة تعفن بمدينة السلام، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق بمدينة السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتم العثور على جثة صاحب الشقة، فى حالة انتفاخ وتعفن، كما تم فحص الشقة تبين عدم وجود عنف بالأبواب أو الشبابيك، وجار الوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.


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