اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 يونيو 2021 10:33 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

السكة الحديد: تصنيع 200 عربة نوم جديد بمصنع سيماف بمكون محلى 40%

الجمعة، 11 يونيو 2021 09:00 ص
السكة الحديد: تصنيع 200 عربة نوم جديد بمصنع سيماف بمكون محلى 40% قطارات السكة الحديد ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت مصادر بهيئة السكة الحديد أنه جار العمل على إنهاء إجراءات لتصنيع 200 عربة نوم بمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع فى إطار خطة تطوير وتحديث إسطول قطارات النوم بالهيئة.

وأضافت المصادر لليوم السابع أنه تم الاستقرار بشكل نهائى على التعاقد مع مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع لتصنيع 200 عربة نوم جديد محليا تكون 15 قطار نوم جديد، تنفيذا لتكليف القيادة السياسية بدعم الصناعة المحلية.

وأوضحت المصادر أن الهدف من هذا التعاقد تحديث أسطول قطارات النوم بها المكون حاليا من 6 قطارات يتم تشغيلها للقيام برحلات يومية بين الإسكندرية والقاهرة وبين أسوان حسب حجم الطلب على استقلال قطارات النوم، بما سيساهم فى مضاعفة أسطول قطارات النوم بالهيئة 3 أضعاف.

وأشارت المصادر إلى أن التكلفة التقديرية للعربات الـ 200 تصل إلى 200 مليون دولار، وأن مصنع سيماف سيقوم بتصنيعها محليا بالشراكة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة، على أن يتم زيادة نسبة المكون المحلى بها بحيث لا تقل عن 40%، مع التصنيع والتجمع الكامل لكافة القطارات الجديدة داخل مصنع سيماف فى إطار دعم الدولة للصناعة المحلية.

 


السكة الحديد

قطارات النوم

القطارات

اخبار عاجلة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السكة الحديد: وصول 407 عربات روسية ومجرية حتى الآن من صفقة الـ1300 عربة

الخميس، 10 يونيو 2021 02:00 ص

"نقل النواب" توصى بتشكيل لجنة لمعاينة موقع محلات تابعة للسكة الحديد بأبو حماد

الأربعاء، 09 يونيو 2021 06:23 م

توجيهات مهمة للرئيس السيسي لمشروعات النقل.. انتقاء أفضل كوادر خريجى كليات الهندسة والتكنولوجيا للعمل بالسكة الحديد.. تنفيذ منظومة النقل الذكى ATS على المحاور والطرق.. إنشاء ميناء المكس بين الإسكندرية والدخيلة

الأحد، 06 يونيو 2021 02:16 م

السكة الحديد تستبدل بعض العربات بخطوط "القاهرة / الإسكندرية" و"منوف/ كفر الزيات"

الخميس، 03 يونيو 2021 04:48 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة