اليوم السابع
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الحكومة تنفى ارتفاع أسعار 90 سلعة بالأسواق المصرية

الجمعة، 11 يونيو 2021 11:19 ص
الحكومة تنفى ارتفاع أسعار 90 سلعة بالأسواق المصرية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من  تقريراً منسوباً للاتحاد العام للغرف التجارية يزعم ارتفاع أسعار 90 سلعة بالأسواق المصرية، تواصل المركز  مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة للتقرير المتداول والذي يزعم ارتفاع أسعار 90 سلعة بالأسواق المصرية، وأن هذا التقرير مزيف، وغير صادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية، مُشدداً على استقرار أسعار معظم السلع خاصة السلع الغذائية والاستهلاكية بالأسواق المصرية عند معدلاتها الطبيعية، حيث تراجعت أسعار السلع الغذائية من دواجن وأسماك وألبان وخضر طازجة خلال الشهر الماضي بنسب تتراوح من 10 إلى 15% مقارنة بالشهر السابق له، مُناشداً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
 
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وفي سياق متصل، شهدت أسعار اللحوم الحمراء استقراراً نسبياً بكافة المحافظات عند مستواها الشهري، بينما شهدت بعض أنواع الفاكهة ارتفاعاً موسمياً في أسعارها بما لا يتعدى المعدلات السنوية الطبيعية الموسمية، ومن المتوقع تراجعها خلال الفترة المقبلة، فيما شهدت أسعار الملابس الجاهزة والأحذية، وكذلك أغلب الخدمات (إيجارات الشقق - خدمات تعليمية - مستشفيات) استقراراً في الأسعار، بالإضافة إلى استقرار أسعار وسائل النقل بالرغم من الزيادة الطفيفة في أسعار البنزين.
 
 
 

الغرف التجارية

الحكومة

مصطفى مدبولى

اسعار السلع

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