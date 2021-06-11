اليوم السابع
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الانتهاء من تنفيذ الممشى السياحى بالشيخ زايد كمتنزه لسكان المدينة.. صور

الجمعة، 11 يونيو 2021 11:09 ص
الانتهاء من تنفيذ الممشى السياحى بالشيخ زايد كمتنزه لسكان المدينة.. صور الممشى السياحي بالشيخ زايد
كتب ــ أحمد حسن

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قال المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إنه تم تطوير وتجميل الواجهة الغربية لمدينة الشيخ زايد بطول 6 كيلو متر "الممشى السياحى لمدينة الشيخ زايد"، بمعرفة عدد من الشركات وجهاز المدينة، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الاستفادة من الأراضى المتاحة وخلق مناطق ترفيهية ومتنزه للسكان.
 
وأوضح رئيس الجهاز، في بيام صحفي، اليوم الجمعة، أن الممشى السياحي، يضم مناطق جلوس للعامة ومناطق خضراء، بالإضافة إلى مسار دراجات وممشى، ليتمكن السكان من ممارسة أى نشاط رياضى و ترفيهى. 
 
وأضاف "فهمي"، أنه تم مراعاة الالتزام بالنسبة البنائية المصرح بها وهى 5%، ووصلت نسب إنجاز وتشغيل بعض المشروعات إلى 100%، والبعض الآخر فى مراحل إنهاء أعمال التشطيبات الداخلية، موضحا أنه جارٍ التشغيل التجريبي لعدد  من المطاعم والكافتيريات. 
 
وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه بالنسبة للجزء المنفذ بمعرفة الجهاز بين مدخل 4 ومدخل 5 ، فقد تم تنفيذ  5 مولات ومجمع مطاعم بالإضافة إلى مجموعتين من المحال كل مجموعة تضم 4 محال صغيرة، وملعبين خماسي، كما تم تخصيص وتسليم 85% من عناصر المشروع  لعدد من الشركات والتى تعمل فى الفترة الحالية على إنهاء أعمال التشطيبات الداخلية والتشغيل التجريبي لعدد من المحال.
 
الممشى السياحى بالشيخ زايد
الممشى السياحى بالشيخ زايد

الشيخ زايد
الشيخ زايد

ممشى سياحى
ممشى سياحى
 
 

مدينه الشيخ زايد

ممشى سياحى

تفاصيل الممشى السياحى

الممشى السياحى بزايد

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