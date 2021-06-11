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أحبطت القوات الأمنية العراقية، هجوما بصواريخ الكاتيوشا على قاعدة بلد الجوية في صلاح الدين .

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ - اليوم /الجمعة/ - "أنه تم ضبط أربعة صواريخ نوع كاتيوشا مع أربع منصات مخبأة في أحد البساتين بمحافظة ديالى المحاذية لمحافظة صلاح الدين، كانت مهيأة لاستهداف قاعد بلد الجوية"، مشيرة إلى أنه تم التعامل معها من قبل خبراء مكافحة المتفجرات .

يذكرأن، أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن التابعة لوزارة الدفاع العراقية القبض على إرهابيين اثنين في محافظة ديالي.

وذكرت المديرية في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية أمس الخميس، أن عناصر الاستخبارات والأمن في ديالي تمكنت من اعتقال عنصرين إرهابيين في منطقة العالي بقضاء المقدادية مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (1/4) إرهاب.

وأشار البيان إلى أنه تم إحالة الإرهابيين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما .