وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ - اليوم /الجمعة/ - "أنه تم ضبط أربعة صواريخ نوع كاتيوشا مع أربع منصات مخبأة في أحد البساتين بمحافظة ديالى المحاذية لمحافظة صلاح الدين، كانت مهيأة لاستهداف قاعد بلد الجوية"، مشيرة إلى أنه تم التعامل معها من قبل خبراء مكافحة المتفجرات .