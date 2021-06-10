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وول ستريت جورنال: واشنطن ستعلق شحن جرعات منتهية الصلاحية من لقاح جونسون

الخميس، 10 يونيو 2021 10:20 م
وول ستريت جورنال: واشنطن ستعلق شحن جرعات منتهية الصلاحية من لقاح جونسون لقاح جونسون كورونا -أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن واشنطن ستعلق شحن جرعات منتهية الصلاحية من لقاح "جونسون أند جونسون" ضد فيروس كورونا، وذلك نقلا عن "وول ستريت جورنال".

 

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وكانت بريطانيا قد وافقت على استخدام لقاح فيروس كورونا أحادى الجرعة من شركة جونسون أند جونسون للاستخدام في المملكة المتحدة، بعد أن أظهر اللقاح، الذي صنعته الشركة الأمريكية، إنه فعال بنسبة 67 % بشكل عام في الوقاية من كورونا المعتدل إلى الشديد ويعتقد أنه فعال بنسبة 85 % في الوقاية من الأمراض الشديدة أو الدخول إلى المستشفى، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة الاندبندنت.

 


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