وول ستريت جورنال: واشنطن ستعلق شحن جرعات منتهية الصلاحية من لقاح جونسون

وكانت بريطانيا قد وافقت على استخدام لقاح فيروس كورونا أحادى الجرعة من شركة جونسون أند جونسون للاستخدام في المملكة المتحدة، بعد أن أظهر اللقاح، الذي صنعته الشركة الأمريكية، إنه فعال بنسبة 67 % بشكل عام في الوقاية من كورونا المعتدل إلى الشديد ويعتقد أنه فعال بنسبة 85 % في الوقاية من الأمراض الشديدة أو الدخول إلى المستشفى، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة الاندبندنت.