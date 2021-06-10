مقتل 4 أشخاص فى هجوم مسلح بالعاصمة الأفغانية كابل

كتب أحمد عبد الرحمن

أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، مقتل 4 أشخاص في هجوم مسلح في العاصمة الأفغانية كابل.





وقٌتل 6 أشخاص وأصيب أكثر من عشرة آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة قرب قاعدة للجيش الأفغاني في ولاية بغلان شمال أفغانستان.



وأكد مسؤولون أفغان في إقليم بغلان الشمالى- وفق ما أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم - أن الانفجار وقع في باغ الشمال" في "بول الخمري" بوسط بغلان اليوم.



وذكر مسؤولون محليون، أن السلطات أغلقت طريق بغلان-سامانجان السريع أمام حركة المرور، حيث قامت حركة طالبان بزرع العبوات الناسفة على الطرق الرئيسية.



وفي غضون ذلك، أكد عباس توكلي قائد "فيلق بامير 217" الأفغاني أن القوات الأمنية رصدت المركبة قبل أن تصل إلى هدفها.