مرشحة رئاسية فى بيرو تطالب بإلغاء نتائج 800 مركز اقتراع

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طالبت مرشحة الانتخابات الرئاسية في بيرو كيكو فوجيمورى سلطات الانتخابات بإلغاء نتائج أكثر من 800 مركز اقتراع في البلاد.

وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس أن هذه المطالبة تتعلق بنحو 200 ألف صوت من أصوات الناخبين.. مشيرة إلى أنه مع فرز الغالبية العظمى من أصوات الناخبين، فإن فوجيموري حصلت على 49.7 في المائة من الأصوات مقابل 50.2 في المائة لصالح منافسها "بيدرو كاستيلو".

وأضافت القناة أن كاستيلو أعلن نفسه الفائز في الانتخابات الرئاسية على الرغم من عدم إعلان لجنة الانتخابات النتائج بعد.