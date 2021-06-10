مدبولى: الرئيس وجه بالاستغلال الأمثل لأصول الدولة من الأراضى والسواحل

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمناقشة الموضوعات التى تهم قطاع السياحة، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومحمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وعدد من المستثمرين فى قطاع السياحة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى حرصه على عقد هذا الاجتماع، بالإضافة إلى الاجتماعات الأخرى التى عقدها مؤخراً مع المعنيين بقطاع السياحة، بحضور مجموعة من المستثمرين؛ وذلك لبحث التطورات الحالية فى القطاع، باعتباره أكثر القطاعات التى دعمتها الدولة طوال الفترة الماضية وحتى الآن؛ لمساعدة هذا القطاع على التعافى مما طرأ عليه من تداعيات جائحة كورونا.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات التنمية السياحية بصورة دورية، وتوجيهاته المستمرة فى هذا الصدد، بشأن الاستغلال الأمثل لأصول الدولة من الأراضى والسواحل، وصون قيمتها كثروة قومية، وذلك من خلال مراجعة نسب التنفيذ والتشغيل بالمشروعات السياحية، وهو ما تنفذه الحكومة سعيًا نحو تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية التى قامت من أجلها تلك المشروعات.