لصوص التوك توك فى منشأة القناطر: الشطة سلاحنا فى السيطرة على السائقين

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطلان متهمان بسرقة توك توك من قائده بالإكراه، عقب القبض عليهما في منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، أنهما استدرجا المجني عليه لتوصيلهما، وانتهزا فرصة مرورهما بمنطقة خالية من المارة، وألقيا على وجهه سائل الشطة، مما أدى لشل حركته، ثم ألقياه بجانب الطريق، واستوليا على التوك توك، إلا أن السائق استغاث بعدد من المواطنين، وتمكنوا من مطاردتهما وضبطهما.

أضاف المتهمان أنهما نظرا لمرورهما بضائقة مالية، قررا سرقة توك توك وبيعه، وانتظرا حتى شاهدا المجني عليه، واستوقفاه بحجة توصيلهما، ثم ارتكبا جريمتهما، ويواصل رجال المباحث استجوابهما، للتوصل لحقيقة ارتكابهما جرائم سرقة بالإكراه سابقة من عدمه.

تلقى المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تعرض سائق توك توك للسرقة بالإكراه، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، أن عاطلين استدرجا السائق لتوصيلهما، وحاولا سرقة التوك توك بالإكراه، إلا أن السائق استغاث بالمواطنين، وتمكنوا من ضبطهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.