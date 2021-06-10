ضبط 10 أطنان هياكل دواجن منتهية الصلاحية بأبو المطامير فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شدد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة - على استمرار وتكثيف الحملات التموينية المفاجئة والرادعة على الأسواق والمجازر والمخابز والمحال التجارية والمخازن، والتنسيق المشترك بين التموين ومباحث التموين والرقابة والمتابعة والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية، للعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات والحفاظ على صحة المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشنت مباحث التموين بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة ومديرية التموين والرقابة الغذائية ومديرية الطب البيطري حملة مكبرة بأبو المطامير والنوبارية، أسفرت عن ضبط 10 أطنان هياكل دواجن منتهية الصلاحية، وعدد 20 شيكارة دقيق مدعم .