صور ترصد كيف روج نجوم الساحرة المستديرة لشواطئ مدينة الغردقة

شهدت مدينة الغردقة، خلال العام الجارى والسنوات القليلة الماضية زيارة عددا كبيرا من نجوم الساحرة المستديرة، وعلى رأسهم النجم العالمى محمد صلاح، وسيرخيو راموس قائد ريال مدريد الإسبانى، وبنزيما مهاجم ريال مدريد .

كما استقبلت شواطئ مدينة الغردقة حارس مرمى نادى باريس سان جيرمان كيلور نافاس، كما تستقبل شواطئ الغردقة كل عام نجم منتخب مصر، ونادى أرسنال محمد الننى، حيث حدد إقامته جنوب الغردقة، وقام بالاستمتاع بشواطئ الغردقة، وبرحلة غطس بالقرب من إحدى الجزر.

ويحرص النجوم على زيارة جزيرة الجفتون والقيام برحلات غوص وسنوركلينج وزيارة المناطق السياحة بالغردقة، والتقاط الصور التذكارية مع الطبيعة الخلابة التى تتمتع بها لمدينة الغردقة .