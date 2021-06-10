اليوم السابع
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#شكرا_يا_ريس يتصدر تويتر.. ومغردون: 7 سنين غيرت مصر بإنجازات محتاجة مجلدات

الخميس، 10 يونيو 2021 12:09 ص
#شكرا_يا_ريس يتصدر تويتر.. ومغردون: 7 سنين غيرت مصر بإنجازات محتاجة مجلدات مشروع الأسمرات - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

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دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعى هاشتاج #شكرا_يا_ريس، تصدر قائمة تريند تويتر فى مصر، أعرب من خلاله المغردين عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تنفيذه العديد من المشروعات القومية العملاقة التى ترفع الاقتصاد المصرى وتجعل مصر فى مصاف دول العالم الكبرى، وذلك خلال 7 أعوام قاد فيها البلاد للتنمية.

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وتنوعت تغريدات المدونين من خلال الهاشتاج، حيث قالت لمياء: "أنا فخورة جدا بحضرتك انك رئيس جمهورية مصر العربية، 100 مليون شكراً يا ريس، على كل حاجه عملتها وهتعملها لأجل شعبك، تحيا مصر"، وقالت راندا: "شكرا يا ريس، إن فى 7 سنين غيرت مصر بإنجازات محتاجة مجلدات عشان نحصرها".

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وقالت نيرمين مبارك: "شكرا و100 مليون شكر لا تكفى لما قدمته من إنجازات ونجاحات وتنمية وخطوط حمراء"، فيما قالت إبتسام أمين: "شكرا يا ريس إنك أنقذت مصر من عصابة الإخوان.. وحاربت إرهابهم وخستهم وغدرهم.. وطهرت البلاد من نجاستهم وتجارتهم بالدين، شكرا يا ريس".

وقالت جنة: "عاش السيسى صانع المستحيلات، شكرا جدا على المجهود الرائع وإنجازات غير المسبوقة، شكرا جدا على كل حاجة حلوة عملها الرئيس عبد الفتاح السيسى للبلد، تحيا مصر"، فيما قال محمد سعيد: "شكرا يا ريس.. جعلت مصر بلد الأمن والأمان، شكرا يا ريس.. جعلت مصر أم الدنيا قد الدنيا كلها"، وقالت نونا محمد: "حماك الله يا أعظم رئيس فى العالم، عشت تحلم لمصر ويتحقق كل أحلامك، لأنك رئيس عظيم مخلص لوطنك".

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شكرا_يا_ريس

هاشتاج شكرا_يا_ريس

هاشتاج شكرا يا ريس

الرئيس عبد الفتاح السيسى

الرئيس السيسى

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