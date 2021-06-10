شقيق بايدن يتخلى عن شراكة فى مشروع بريطانى بسبب "تضارب المصالح"

كتبت: نهال أبو السعود

تخلى جيمس ، شقيق الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مشاركته في مشروع للطاقة النظيفة في المملكة المتحدة بعد مراجعة البيت الأبيض التي كشفت وجود تضارب مصالح محتمل، وفقا لصحيفة فينانشيال تايمز.

في مايو ، أنشأ جيمس بايدن أداة استثمار مع مستشار قانوني بريطاني واثنين من رجال الأعمال الأرجنتينيين، ومع ذلك ، فقد تخلى عن الخطة بعد بضعة أسابيع فقط ، بعد تقييم البيت الأبيض بموجب القواعد الجديدة الصارمة التي أدخلتها إدارة جو بايدن.

بعد أسابيع من الاتفاق، أعلنت مصادر إن المجموعة تخلت عن المشروع بعد أن نظر البيت الأبيض في خطط جيمس بايدن.

وبحسب التقرير، فان مراجعة مكتب مستشار البيت الأبيض لعمليات جيمس بايدن المخطط لها في المملكة المتحدة هي جزء من النظام الأخلاقي الذى أدخلته الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه المصالح المالية لعائلته وسلفه.

يعني الإجراء الجديد أن عائلة الرئيس بايدن ستحتاج أولاً إلى مناقشة العقود التجارية المحتملة أو التعامل مع محاميه وإخطار مستشاري البيت الأبيض عند الضرورة، وتتخذ الأسرة القرار النهائي بعد تقديم المشورة بشأن استمرار البيت الأبيض. تهدف هذه القاعدة إلى منع أسرة الرئيس من التضارب مع قضايا الحكومة الأمريكية.

وقال مسؤول في البيت الأبيض: "لقد تبنى الرئيس قواعد ومعايير أخلاقية لإدارته ، بما في ذلك معايير لأقاربه ، تفوق أي إدارة أخرى في التاريخ".

في يناير قال جو بايدن لقناة سي إن إن، عائلته "ليست منخرطة في أي عمل تجاري".