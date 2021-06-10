شاهد تحويل سوق السمك فى طوكيو إلى مركز لقاحات كورونا وسط إقبال المواطنين

كتب محمد شعلان

حولت السلطات في اليابان مقصدا سياحيا رئيسيا في العاصمة اليابانية إلى مركز للقاحات لتطعيم أكبر عدد من المواطنين، حيث خصصت مركز للتلقيح الجماعي ضد فيروس كورونا في سوق تسوكيجي للأسماك الذي بقي مقصدا سياحيا رئيسيا في العاصمة اليابانية حتى نقله سنة 2018 إلى حي آخر، واستقبلت المواطنين في سوق تسوكيجي الراغبين في الحصول على اللقاح.

ونشرت شبكة "يورو نيوز" لقطات من تحويل مواقع سوق تسوكيجي للأسماك لمركز تلقيح المواطنين وسط اقبال كبير من السكان للحصول على لقاحات كورونا، مع توقعات بتلقيح 500 عنصر إطفاء و2500 شرطي في هذا السوق الشهير في اليابان.



المواطنين فى انتظار دورهم



استقبال المواطنين فى سوق السمك

سوق تسوكيجي للأسماك هذا الموقع شكّل موقعا أساسيا لتجارة الأسماك وثمار البحر وسيُستخدم مركزا للنقل خلال دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو (23 يوليو إلى 8 أغسطس)، وسيساهم في تسريع حملة التلقيح في اليابان بعد انتقادات طاولت التباطؤ فيها.



اقبال كثيف على مركز اللقاحات



سوق السمك يتحول لمركز لقاحات

وزارت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي، منذ أيام، الموقع الممتد على 3600 متر مربع، وقالت إنه سيشكل جزءا من الجهود الرامية إلى تسريع عملية التلقيح، مؤكدة أنه من المهم أن ننجز ذلك سريعا، ولم تظهر أولى مراكز التلقيح الجماعي في اليابان سوى اعتبارا من نهاية مايو.

وفى وقت سابق، أطلقت الحكومة اليابانية في العاصمة طوكيو، برنامجها الشامل لتطعيم رجال الشرطة والإطفاء ضد فيروس كورونا، حيث ستقوم بتطعيم حوالي 57000 فرد من إدارة شرطة العاصمة وإدارة إطفاء طوكيو، وذلك فى موقع سوق المواد الغذائية بالجملة السابق فى تسوكيجى فى العاصمة اليابانية.

وسيتم تطعيم حوالي 57000 فرد من إدارة شرطة العاصمة وإدارة إطفاء طوكيو أولاً، يليهم أعضاء فرق الإطفاء المحلية ومعلمي الجودو الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا، ومن المتوقع أن يتلقى ما يصل إلى 5000 شخص يوميًا التطعيمات في المكان، وفق ما نقل موقع اليابان بالعربي.