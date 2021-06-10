اليوم السابع
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شاهد تأهيل وتبطين ترعة جانبية طوخ بالمنيا

الخميس، 10 يونيو 2021 03:00 ص
شاهد تأهيل وتبطين ترعة جانبية طوخ بالمنيا تطهير الترع
المنيا -حسن عبد الغفار

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تواصل مراكز محافظة المنيا أعمال تأهيل وتبطين الترع، حيث تقوم إدارة رى شرق، بأعمال تأهيل وتبطين ترعة جانبية طوخ مركز المنيا، ضمن المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع الذى يتم تنفيذه فى المنيا.

وأعلنت مديرية الرى بالمنيا عن إجمالى ما تم تنفيذه بدائرة الإدارة المركزية والتى شملت الإدارة العامة لرى شرق المنيا حيث بلغ إجمالى الأطوال عليها 94.973كم، وإجمالى المنفذ حتى الآن 58.970كم، وجاءت نسبة التنفيذ 62.09%.

كما أعلنت مديرية الرى عن ما تم تنفيذه فى إدارة رى غرب المنيا إجمالى الأطوال المتعاقد عليها  212.815كم، اجمالى المنفذ حتى الآن 106.931كم، وجاءت نسبة التنفيذ 50.24%.

أما الادارة العامة لتطوير رى مصر الوسطي، فإن إجمالى الاطوال المتعاقد عليها  58.145كم واجمالى المنفذ 21.649كم ووصلت نسبة التنفيذ37.23 % أما الادارة العامة للتوسع الافقى بأسيوط ،فان إجمالى الأطوال المتعاقد عليها 28.015كم ، وما تم تنفيذه إلى الان 22.175 كم وقد وصلت نسبة التنفيذ 79.15%.

 

تبطين الترع
تبطين الترع

 

ترعة جانبية طوخ
ترعة جانبية طوخ

 


وزارة الرى

مشروع تبطين الترع

مديرية الرى

اخبار المنيا

محافظة المنيا

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