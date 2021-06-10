سقوط مستريح الأدوية ومستحضرات التجميل فى سوهاج

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم توظيف الأموال، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات.. ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (5) مواطنين بمحافظة مقمين بسوهاج، بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة ، وقيام (مالك شركة لتجارة الأدوية ومستحضرات التجميل - مقيم بدائرة مركز شرطة ثان سوهاج بمحافظة سوهاج) .. بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين، والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية ومستحضرات التجميل من خلال الشركة الخاصة به الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج مقابل أرباح مالية متفق عليها فيما بينهم بالمخالفة للقـانــون، وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح مالية ، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون.

كما أضافت التحريات عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.