دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر ذى القعدة لعام 1442 هجريا

كتب لؤى على

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر ذى القعدة لعام 1442 هجريا، مساء اليوم الخميس 10 يونيو الموافق 29 من شهر شوال، من خلال لجانها الشرعية على مستوى الجمهورية.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أنها المنوطة بإعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرة: "لا تلتفتوا إلى الأخبار التى تُنْشَر قبل موعد الرؤية، ودائمًا استقوا المعلومات من مصادرها.. دار الإفتاء المصرية هى مصدر إعلان رؤية الهلال".

وكشفت الحسابات الفلكية أن هلال شهر ذو القعدة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة 53 ظهرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من شوال 1442 هجريا الموافق 10 يونيو (يوم الرؤية).

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مدينة جاكرتا بإندونيسيا ويغرب الهلال الجديد فيها قبل غروب شمس بـ5 دقائق، كما يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بـ3 دقائق في كوالالمبور بماليزيا.

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 8 دقائق، والقاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، أما في محافظات مصر يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (9 - 12 دقيقة).

ويبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس فى سماء المدن العربية والإسلامية لمدد تتراوح بين (5 - 17 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر ذو القعدة 1442 هجريا فلكيا يوم الجمعة 11 يونيو 2021.