تعمل إيه لو عندك مدمن وإزاى تعالجه مجانا؟ اعرف التفاصيل

كتب مدحت وهبة

"ابنى مدمن وبيتعاطى المخدرات ومش عارف أعمل ايه" هنقولك تروح فين .. وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بتوفر كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفقا للمعايير الدولية وفى سرية تامة

"اليوم السابع " ينشر تقريرا معلوماتيا عن كيفية العلاج من مرض الإدمان في نقاط محددة .

1- يتصل المدمن أو أحد أفراد أسرته على الخط الساخن رقم "16023"، لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ، طوال أيام الأسبوع، وعلى مدار الساعة.

2- يقوم بالرد فريق متخصص على المكالمات الواردة، وتسجيل بيانات الراغبين في تلقى العلاج

3 - تتنوع الخدمات التي يقدمها الصندوق بين توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج بالمجان وسرية تامة.

4- يوفر الصندوق خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.

5 - تتضمن خدمات العلاج الدعم النفسى وخدمات طبية، وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الوقاية من الانتكاسة.

6- يتم تحويل المريض إلى أقرب مركز علاجى تابع أو شريك مع صندوق مكافحة الإدمان له .