تجديد حبس المتهم بقتل زوجة شقيقه بسبب خلافات عائلية بالشرقية 15 يوما

الشرقية- فتحية الديب

قرر قاضى المعارضات بمحكمة منيا القمح بالشرقية، تجديد حبس المتهم بقتل زوجة شقيقه بطلق خرطوش، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وكانت النيابة العامة برئاسة أحمد أبوزيد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، قد وجهت للمتهم تهمة القتل العمد.

بداية الواقعة كانت بتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى منيا القمح بوصول "نسرين ي ع" 30 عاما ربة منزل مقيمة قرية تلبانة جثة هامدة إثر إصابتها بطلق خرطوش.

وتبين من التحريات الأولية، وجود مشادة تطورت إلى مشاجرة بين زوج المجنى عليها وشقيقه، وأثناء قيام شقيق زوجها بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش بحوزته تجاه شقيقه أصابت الزوجة وأودت بحياتها فى الحال، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى منيا القمح تحت تصرف النيابة العامة، التى أمرت بانتداب الطب الشرعى، لمعاينة الجثة وتشريحها لبيان سبب الوفاة.

وألقى ضباط مباحث منيا القمح، القبض على المتهم" ك م ع" 1 عاما عاطل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة.