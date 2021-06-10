"اليوم السابع" يكرم وزيرة التضامن وأكرم القصاص يهديها درع المؤسسة تقديرا لجهودها

كتب مدحت وهبة - تصوير حسين طلال

كرمت مؤسسة "اليوم السابع"، الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى، تقديرا لجهودها فى الوزارة ونجاحها فى فتح العديد من الملفات أبرزها الحماية الاجتماعية وقضايا ذوى الإعاقة، كذلك الدور الرائد فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتنمية الريف المصرى، وأيضا الحرص على حقوق ذوى الإعاقة والأيتام تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بجانب النجاح فى ملف مكافحة تعاطى المخدرات وإنشاء مراكز علاجية جديدة لمرضى الإدمان تضاهى المراكز العالمية، وتقديم الخدمات مجانا ووفقا للمعايير الدولة.



الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع يهدى وزيرة التضامن درع المؤسسة

وأهدى الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس الإدارة وتحرير اليوم السابع، الوزيرة درع المؤسسة، ووجهت الدكتورة نيفين القباج، الشكر للمؤسسة الصحيفة لدعمها القضايا القومية وملفات الوزارة المختلفة، مؤكدة أن ما شهدته اليوم خلال زيارة اليوم السابع من تطوير واستخدام أحدث التكنولوجيا لمتابعة ونشر الأخبار أول بأول، مع الحرص على المصداقية يؤكد أننا أمام مؤسسة تحرص طوال الوقت على التطوير بما يخدم القراء فى الحصول على الأخبار بسهولة ويسر.

رئيس التحرير يكرم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى

كانت قد زارت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الخميس، مقر جريدة "اليوم السابع"، وكان فى استقبالها الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع.

وتقدمت الوزيرة بالتهنئة للكاتب الصحفى أكرم القصاص، على توليه رئاسة مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، مؤكدة أن اليوم السابع دائما لها الريادة فى نشر الأخبار ومساندة الوزارة فى القضايا المجتمعية.



وتفقدت الوزيرة، بصحبة الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، أقسام الجريدة المختلفة، وآلية العمل فى صالة التحرير، وكذلك الاطلاع على النسخة المطبوعة، وأشادت الوزيرة، بآليات الموقع الإلكترونى فى نشر الأخبار خاصة فى ظل الاهتمام بالقضايا القومية والمجتمعية.



الدكتورة نيفين القباج بصالة تحرير اليوم السابع



الدكتورة نيفين القباج تطلع على آليات عمل صالة تحرير اليوم السابع من الكاتب الصحفى أكرم القصاص



الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن داخل صالة تحرير اليوم السابع



الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن مع الزميل مدحت وهبه ومحمد خطاب



الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن



الزميل مدحت وهبه مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن لحظة دخولها مقر اليوم السابع



الكاتب الصحفى أكرم القصاص ووزيرة التضامن



الكاتب الصحفى أكرم القصاص برفقة وزيرة التضامن



الكاتب الصحفى اكرم القصاص رئيس التحرير وكريم عبد السلام رئيس التحرير التنفيذي ومدحت وهبه نائب رئيس قسم الاخبار ومحمد خطاب



الكاتب الصحفى اكرم القصاص في حوار جانبي مع وزيرة التضامن



الكاتب الصحفى أكرم القصاص والدكتورة نيفين القباج وعبد الفتاح عبد المنعم رئيس التحرير التنفيذي ودينا عبد العليم وهمت سلامة ومدحت وهبه



الكاتب الصحفى أكرم القصاص والزميل مدحت وهبه مع وزيرة التضامن



الكاتب الصحفى أكرم القصاص وقيادات اليوم السابع مع وزيرة التضامن



الكاتب الصحفى أكرم القصاص ووزيرة التضامن الاجتماعي



الكاتب الصحفى أكرم القصاص يستقبل الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن



الكاتب الصحفي أكرم القصاص والدكتورة نيفين القباج



الكاتب الصحفي اكرم القصاص يشرح آليات العمل بصالة التحرير



الكاتب الصحفي أكرم القصاص يطلع وزيرة التضامن عمل آليات عمل تلفزيون اليوم السابع



جانب من تفقد الدكتورة نيفين القباج صالة التحرير برفقة الكاتب الصحفى أكرم القصاص



جانب من زيارة وزيرة التضامن صالة تحرير اليوم السابع



جانب من زيارة وزيرة التضامن اليوم السابع



جانب من زيارة وزيرة التضامن لـاليوم السابع



جانب من زيارة وزيرة التضامن لليوم السابع



خلال جولة وزيرة التضامن بصالة تحرير اليوم السابع



خلال زيارة وزيرة التضامن اليوم السابع



رئيس التحرير ووزيرة التضامن وعبد المنعم عبد الفتاح



رئيس التحرير مع وزيرة التضامن



رئيس التحرير يصطحب الدكتورة نيفين القباج لتفقد صالة التحرير



رئيس التحرير يطلع وزيرة التضامن على آليات العمل في نشر الاخبار



لحظة دخول وزيرة التضامن صالة تحرير اليوم السابع مع الكاتب الصحفى أكرم القصاص والزميل مدحت وهبه



وزيرة التضامن برفقة رئيس التحرير داخل استوديو تلفزيون اليوم السابع



وزيرة التضامن برفقة رئيس التحرير داخل مقر اليوم السابع



وزيرة التضامن بصالة تحرير اليوم السابع



وزيرة التضامن تتفقد صالة تحرير اليوم السابع



وزيرة التضامن تستمع لرئيس التحرير عن باليات العمل



وزيرة التضامن داخل صالة تحرير اليوم السابع



وزيرة التضامن مع الكاتب الصحفى أكرم القصاص والزملاء محمد خطاب ومدحت وهبه