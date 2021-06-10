اليوم السابع
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القبض على تاجر نشر صورته يحمل بندقية على "فيس بوك" بقصد التباهى

الخميس، 10 يونيو 2021 05:20 م
القبض على تاجر نشر صورته يحمل بندقية على "فيس بوك" بقصد التباهى كلابش - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ كريم صبحي

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول صورة بموقع "فيس بوك" لشخص يحمل بندقية خرطوش، وتحديده وضبطه وبحوزته البندقية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات قيام أحد الأشخاص بنشر صورة له على حسابه الشخصى بموقع "فيس بوك" حاملاً "بندقية خرطوش" بالطريق العام.
 
أسفرت جهود البحث عن أن مرتكب الواقعة (تاجر، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان)، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه وبحوزته (بندقية خرطوش وفارغ طلقة من ذات العيار).
 
وبمواجهته اعترف بحيازته للبندقية، وأقر بنشر صورته حاملاً البندقية المشار إليها عبر صفحته الشخصية لتداولها بين أصدقائه بقصد التباهى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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