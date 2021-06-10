اليوم السابع
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القبض على المتهم بقتل شاب بسلاح أبيض فى بولاق الدكرور

الخميس، 10 يونيو 2021 02:13 م
القبض على المتهم بقتل شاب بسلاح أبيض فى بولاق الدكرور حبس - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل، لاتهامه بقتل شاب، بسبب خلافات بينهما في بولاق الدكرور، وجاري تكثيف التحريات لضبط شقيق المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجني عليه شاب، تعرض لاعتداء بسلاح أبيض على يد شقيقين، بسبب خلافات سابقة بينهما تحولت إلى مشاجرة، ترصدا له بعدها وارتكبا الجريمة.

 

وتمكن رجال المباحث من ضبط أحد المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


مشاجرة

جريمة قتل

بولاق الدكرور

امن الجيزة

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