القبض على المتهم بقتل شاب بسلاح أبيض فى بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل، لاتهامه بقتل شاب، بسبب خلافات بينهما في بولاق الدكرور، وجاري تكثيف التحريات لضبط شقيق المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجني عليه شاب، تعرض لاعتداء بسلاح أبيض على يد شقيقين، بسبب خلافات سابقة بينهما تحولت إلى مشاجرة، ترصدا له بعدها وارتكبا الجريمة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط أحد المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.