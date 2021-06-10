الصحة: مصر من أوائل الدول فى تصنيع لقاحات كورونا والبداية بـ"سينوفاك"

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن مصر أولي الدول الإفريقية في توفير لقاحات كورونا لمواطنيها فى زمن قياسى وبالمجان، كما أنها من أوائل الدول عالميا في تصنيع لقاحات كورونا.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أنه جار العمل على إنتاج الدفعة الأولى من لقاحات "سينوفاك" فى مصر، وذلك ضمن اتفاقية نقل التكنولوجيا والتصنيع الموقعة بين كل من الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" وشركة سينوفاك الصينية، وذلك بمقر مجلس الوزراء المصرى فى شهر أبريل الماضى، لافتة إلى أن عملية إنتاج اللقاحات تمر بعدة مراحل بداية من إجراء اختبارات تحليل المواد الخام فى معامل هيئة الدواء المصرية، ثم مراحل التعبئة، والاعتماد، وإجراء دراسات الثبات، كما ستخضع الجرعات للتحليل فى معامل هيئة الدواء المصرية للتأكد من مأمونيتها وفاعليتها فور الانتهاء من التصنيع.

وأضافت أن مصر من أوائل الدول فى العالم التى اتخذت خطوة تصنيع لقاح فيروس كورونا "سينوفاك"، والذى حصل على اعتماد منظمة الصحة العالمية، حيث تمت متابعة التجارب الإكلينيكية والأبحاث العلمية حتى إتمام اتفاقية تصنيع اللقاح بمصر والتوصل لأسعار منافسة ضمن الاتفاق.



وذكرت أن لقاح "سينوفاك" أثبت فاعلية بنسبة 91% على المفحوصين من الفئات العامة، وذلك وفقًا للدراسات الإكلينيكية التى أجريت على اللقاح فى 7 دول مختلفة شملت (البرازيل- شيلى - تركيا- إندونيسيا- الصين -هونج كونج- الفلبين)، لافتًا إلى أن المواطنين الحاصلين على لقاح "سينوفاك" سيحصلون على الجرعة الثانية بعد 21 يومًا (3 أسابيع) من تلقى الجرعة الأولى.