اليوم السابع
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الحكومة تنفى استخدام مضادات حيوية محظورة عالمياً فى مزارع الدواجن بمصر

الخميس، 10 يونيو 2021 12:08 م
الحكومة تنفى استخدام مضادات حيوية محظورة عالمياً فى مزارع الدواجن بمصر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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نفت الحكومة، ما تردد من أنباء عن استخدام مضادات حيوية محظورة عالمياً في مزارع الدواجن بمصر.
 
 

الحكومة

مضادة حيوي

الدواجن

مصر

خبر

اخبار اليوم

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