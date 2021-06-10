الحكومة تنفى استخدام مضادات حيوية محظورة عالمياً فى مزارع الدواجن بمصر

نفت الحكومة، ما تردد من أنباء عن استخدام مضادات حيوية محظورة عالمياً في مزارع الدواجن بمصر.
الحكومة تنفى استخدام مضادات حيوية محظورة عالمياً فى مزارع الدواجن بمصرالخميس، 10 يونيو 2021 12:08 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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