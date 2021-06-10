البنك الأوروبى لإعادة الإعمار يقدم 45 مليون دولار لدعم تمويل الاقتصاد الأخضر فى أوزبكستان

(أ .ش. أ)

قدم البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير (EBRD) قرضا تصل قيمته إلى 25 مليون دولار إلى البنك الأوزبكى للصناعة والبناء Uzpromstroybank بهدف إقراض الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة (SMEs) التى ترغب فى الاستثمار فى تقنيات وخدمات التخفيف من حدة المناخ والتكيف معه.

وذكر البنك الأوروبي، فى بيان ، أن هذا القرض يأتى فى إطار دعم البنك لتوسيع برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF)، الذى تم إطلاقه فى أوزبكستان فى عام 2019، لدعم التمويل الأخضر لشركات القطاع الخاص الصغيرة التى تستثمر فى حلول التكنولوجيا الخضراء.

ويعد البنك الأوزبكى UzPSB ثانى أكبر مقرض فى أوزبكستان هو ثانى مؤسسة مالية فى البلاد تنضم إلى هذا المرفق. ومن خلال شبكة من 45 فرعًا و170 منفذاً فى جميع أنحاء أوزبكستان، فإن بنك UzPSB فى وضع جيد يسمح له بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة فى جميع أنحاء البلاد، بما فى ذلك القرى الصغيرة والمناطق الريفية النائية.

ومع برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر، يساهم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار فى استراتيجية إزالة الكربون طويلة الأجل فى أوزبكستان، والتى يتم تطويرها بالاشتراك مع البنك ومصممة لتحقيق الحياد الكربونى لقطاع الطاقة بحلول عام 2050. ويستهدف هذا التعاون تعزيز الحلول الصديقة للبيئة والمساعدة فى معالجة المخاطر المناخية من خلال تمكين الشركات والأسر للتكيف مع التقنيات الجديدة.

علاوة على ذلك، سيساعد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار بنك UzPSB على توسيع نطاق الإقراض للقطاع الخاص المحلي، من خلال توفير الضمانات أو المشاركة فى المشاريع الاستثمارية. كما سيساعد على توسيع نطاق المنتجات، وتسهيل تسويق البنك الأوزبكى UzPSB وبناء قدرات المتخصصين فى الإقراض من خلال تقديم موارد مالية جديدة تصل إلى 20 مليون دولار أمريكى فى إطار تقاسم المخاطر.

يشار إلى أن برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر GEFF يعد جزءًا من التزام البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بتوسيع نطاق تمويله المناخى والبيئى فى إطار نهج التحول إلى الاقتصاد الأخضر (GET) ، بهدف أن يصبح بنكًا أخضر بالأغلبية بحلول عام 2025.

ويعمل برنامج GEFF من خلال شبكة تضم أكثر من 145 مؤسسة مالية محلية فى 27 دولة، مدعومة بأكثر من 4.6 مليار يورو من تمويل البنك الأوروبى EBRD لـ 190،000 عميل حتى الآن. وقد أدت هذه المشاريع إلى تخفيضات سنوية فى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون تجاوزت 8.6 مليون طن حتى اليوم.