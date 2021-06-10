اتبع هذه الخطوات لو تأخر تركيب عداد الكهرباء عن البرنامج الزمنى المحدد

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، الخطوات التي يجب اتباعها عند تأخر تركيب عداد الكهرباء وفقا للبرنامج الزمنى لتوصيل التيار الكهربائى، وهى كالآتي :
1- تقديم شكوى لشركة توزيع الكهرباء التابع لها، والتي تقدم من خلالها لتركيب العداد .
2- وفي حالة عدم حل الشكوى من جانب شركة الكهرباء، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء، بحيث يقوم الشاكي بالآتي:-
1- يتم تقديم طلب الشكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أو استيفاء نموذج الشكوى المُعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.
2- ثم يتم تسليم صورة من الشكوى التي سبق وتم تقديمها لشركة الكهرباء.
-صورة من طلب تركيب العداد.
-صورة من أي إيصالات مسددة.
3- يقوم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ببحث الشكوى للعمل على حلها
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