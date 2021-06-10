اليوم السابع
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اتبع هذه الخطوات لو تأخر تركيب عداد الكهرباء عن البرنامج الزمنى المحدد

الخميس، 10 يونيو 2021 07:00 ص
اتبع هذه الخطوات لو تأخر تركيب عداد الكهرباء عن البرنامج الزمنى المحدد عداد الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، الخطوات التي يجب اتباعها عند تأخر تركيب عداد الكهرباء وفقا للبرنامج الزمنى لتوصيل التيار الكهربائى، وهى كالآتي :

1- تقديم شكوى لشركة توزيع الكهرباء التابع لها، والتي تقدم من خلالها لتركيب العداد .

2- وفي حالة عدم حل الشكوى من جانب شركة الكهرباء، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء، بحيث يقوم الشاكي بالآتي:-

1- يتم تقديم طلب الشكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أو استيفاء نموذج الشكوى المُعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.

2- ثم يتم تسليم صورة من الشكوى التي سبق وتم تقديمها لشركة الكهرباء.

-صورة من طلب تركيب العداد.

-صورة من أي إيصالات مسددة.

3- يقوم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ببحث الشكوى للعمل على حلها


الكهرباء

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

البرنامج الزمنى لتوصيل التيار الكهربائي

تركيب عداد

عداد كهرباء

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