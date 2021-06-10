اليوم السابع
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أمن القليوبية يضبط 3 عاطلين بحوزتهم 2 كيلو هيروين وحشيش فى بنها

الخميس، 10 يونيو 2021 12:20 ص
أمن القليوبية يضبط 3 عاطلين بحوزتهم 2 كيلو هيروين وحشيش فى بنها مديرية أمن القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، من ضبط 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم للإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة بنها، وبحوزتهم كمية من مسحوق الهيروين المخدر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، بورود معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بقيام 3 عاطلين بتكوين تشكيل عصابى للإتجار بالمواد المخدرة بنطاق دائر المركز.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، وتشكلت حملة مكبرة تمكن خلالها ضباط قسم مكافحة المخدرات بالمركز من ضبط "ع . م"، وشهرته "العريشى"، 46 سنة، عاطل، مقيم بمسجد فاطمة الزهراء عرب أبو ذكرى بقويسنا بالمنوفية، و"س . س"، 41 سنة، عاطل، ومقيم ذات العنوان، وسبق اتهامه بـ 11 قضية مخدرات وسرقة، و"ع ع"، 42 سنة، عاطل، مقيم كفر الجزار، بحوزتهم كيلو ونصف من مسحوق الهيروين المخدر، و200 جرام حشيش، و100 جرام مخدر الأيس، و510 جنيه، وميزان حساس، و3 هواتف محمول للتواصل مع عملائهم.

وبعرض المتهمين على نيابة مركز بنها، أمرت بحبس المتهمين الـ 3، 4 ايام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، وإرسال عينات من المضبوطات للمعمل الجنائى لفحصها.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

هيروين

حشيش

الايس

مركز بنها

محافحة المخدرات

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