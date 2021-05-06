متى تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد صعود جسد السيدة العذراء ؟

كتب: محمد الأحمدى

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد صعود السيدة مريم العذراء إلى السماء، يوم 22 أغسطس الجاري، وهو المتمم لصوم مريم الذي استمر لمدة 15 يوم انقطاع خلاله الأقباط عن تناول اللحوم ومنتجات الألبان والاكتفاء بالخضراوات والزيوت النباتية.

ويعتبر عيد صعود جسد العذراء مريم هو أحد أبرز المناسبات، حيث يأتي عيد صعود الجسد والانتقال إلى السماء عقب انتهاء صوم العذراء وهو صوم من الدرجة الثانية فى الكنيسة القبطية ليس تقليدًا وإنما تكريمًا لسيرتها.

و جاء صعود البتول مريم بعد صعود المسيح إلى السماء بأقل من 15 عاما، عاشت مريم العذارء بعد موت إبنها على الصليب في بيت القديس يوحنا الحبيب كوصية المسيح تسند التلاميذ وأتباعه من الرسل.