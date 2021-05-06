تعرف على قصة احتفال الكنيسة الأرثوذكسية بعيد أحد توما × 7 معلومات

كتب: محمد الأحمدى

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد أحد توما حيث يعتبر الأحد الأول بعد مرور أسبوع على عيد القيامة، واختاره معلمه المسيح للتلمذه فتبعه ولازم معلمه واستمع إلى تعاليمه.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن عيد أحد توما.

1 - يأتى ضمن أيام الخماسين المقدسة، حيث يطلق كل يوم "أحد" من آحاد الخماسين المقدسة باسم مختلف يستهلها.

2 – يعتبر أول أحد فى العهد الجديد بعد عيد القيامة.

3 – هو ‏أحد‏ ‏الأعياد‏ ‏السيدية‏ ‏السبعة‏ ‏الصغرى.

4 – فى أيام الخماسين المقدسة التى يأتى منها "أحد توما" لا يصام فيها وتُقيم الكنيسة خلالها ما يعرف بـ"الطقس الفرايحى".

5 – أكدت الكنيسة أن توما أعطى بشكه البرهان القاطع على قيامة السيد المسيح.

6 - توما بشر بالمسيحية في فلسطين والعراق وبلاد العرب وفارس والهند.

7 - قتل الوثنيين القديس توما بالهند وتم دفنه فى مدينة "مليابور".