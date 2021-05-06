اليوم السابع
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القضاء الإيطالي يحكم بالسجن المؤبد في حق أمريكيين قتلا ضابط شرطة

الخميس، 06 مايو 2021 04:00 ص
القضاء الإيطالي يحكم بالسجن المؤبد في حق أمريكيين قتلا ضابط شرطة المتهمان
(وكالات)

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أصدرت محكمة في العاصمة الإيطالية روما، حكما بالسجن مدى الحياة على شابين أمريكيين بتهمة قتل ضابط شرطة إيطالي في يوليو 2019.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، أدين فينيغان لي إلدر وغابرييل ناتالي هورث، البالغان من العمر 19 و18 عاما وقت ارتكاب الجريمة، بطعن ماريو سيرسيلو ريغا (35 عاما) خلال عملية تدخل مع أحد زملائه في أغسطس 2019.

وفي تفاصيل الحادثة، فإن الطالبين الأمريكيين إلدر وهورث، اللذان كانا في العاصمة الإيطالية لقضاء عطلة، أرادا شراء مخدر الكوكايين من منطقة تراستيفير، وبعد أن أخذهما وسيط إلى تاجر مخدرات، باع لهما الأخير دواء الأسبرين بدلا من الكوكايين.

وردا على ذلك، سرق الشابان حقيبة الوسيط التي كانت تحتوي على هاتفه المحمول، وهربا قبل أن يطالبا بفدية نقدية وكوكايين لقاء إعادة الحقيبة.

وتمكن الوسيط من التواصل مع الطالبين عبر الاتصال بهاتفه، ورتب لمقابلتهما في منطقة براتي، لكنه اتصل أيضا بالشرطة بعد الإبلاغ عن السرقة، فذهب الضابطان إلى الموقع، وتعرضا لهجوم بسكين من قبل الطالبين، ما أودى بحياة الضابط.

 

 

 


إيطاليا

روما

الولايات المتحدة

واشنطن

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