9695 محضرا لعدم ارتداء الكمامة وغلق 1179 مركز للدروس الخصوصية بالغربية منذ يناير

كما تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت العامة والأماكن المغلقة ،حيث تم فض عدد (17) سوق ،عدد (4) أفراح ومآتم وغلق وتشميع عدد (9) مراكز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة بالأمس.

وأسفرت الحملات عن تحرير عدد (9073) محضر للأفراد وعدد (622) محضر لمنشآت لعدم ارتداء الكمامة إلى جانب فض عدد (1694) سوق، عدد (584) فرح ومأتم وتشميع وغلق (1179) مركز للدروس الخصوصية منذ يوم 16/1/2021.

يأتي ذلك انطلاقاً من حرص المحافظة على نشر الوعي الصحي الوقائي بين المواطنين باتباع كافة الإجراءات الاحترازية خوفاً على صحتهم وسلامة عائلاتهم وليس خوفاً من الغرامة.