اليوم السابع
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9695 محضرا لعدم ارتداء الكمامة وغلق 1179 مركز للدروس الخصوصية بالغربية منذ يناير

الأربعاء، 05 مايو 2021 07:00 م
9695 محضرا لعدم ارتداء الكمامة وغلق 1179 مركز للدروس الخصوصية بالغربية منذ يناير الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية - فريق المحافظات

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تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتحرير غرامات لعدم ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة والمواصلات العامة كإجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم تحرير عدد (297) محضر لمواطنين وعدد (19) محضر لمنشآت وذلك لعدم ارتداء الكمامة، وتم التصالح مع (291) محضر بإجمالي مبلغ 14550 جنيه، ولم يتم التصالح مع عدد (25) محضر، وتم تحويلهم للنيابة العامة.

كما تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت العامة والأماكن المغلقة ،حيث تم فض عدد (17) سوق ،عدد (4) أفراح ومآتم وغلق وتشميع عدد (9) مراكز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة بالأمس.
 
وأسفرت الحملات عن تحرير عدد (9073) محضر للأفراد وعدد (622) محضر لمنشآت لعدم ارتداء الكمامة إلى جانب فض عدد (1694) سوق، عدد (584) فرح ومأتم وتشميع وغلق (1179) مركز للدروس الخصوصية منذ يوم 16/1/2021.
 
يأتي ذلك انطلاقاً من حرص المحافظة على نشر الوعي الصحي الوقائي بين المواطنين باتباع كافة الإجراءات الاحترازية خوفاً على صحتهم وسلامة عائلاتهم وليس خوفاً من الغرامة.
 

 


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