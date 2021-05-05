5 أطعمة سحرية للتخلص من دهون البطن.. منتجات الألبان أبرزها

كتبت مروة هريدى

يمكن تحقيق فقدان الدهون الحشوية عند اتخاذ خيارات الطعام الصحية خلال اليوم، قد يبدو هذا صعبًا في بعض الأحيان، ولكن ثبت أن نظامًا غذائيًا معينًا يساعد في تحقيق ذلك، حيث يعتبر فقدان الدهون أمرًا مهمًا لأي شخص، لكن الكثيرين لا يدركون أن بعض الدهون أكثر خطورة من غيرها، حيث إن الدهون الحشوية أو دهون البطن على سبيل المثال، هى نوع من الدهون يحذر خبراء الصحة منها بسبب تواجدها في العديد من الأعضاء الحيوية مما يزيد من مخاطر الإصابة بمشاكل صحية، وقد أشارت العديد من الدراسات إلى فوائد اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات للمساعدة في حرق السعرات الحرارية والتخلص من دهون البطن، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

- فيما يلى.. أطعمة يجب تضمينها في نظامك الغذائي للمساعدة في التخلص من دهون البطن:

1- البيض

يعد البيض من أكثر الأطعمة الصحية التي يمكن أن يستهلكها الإنسان، فالبيض غني بالبروتين عالي الجودة والدهون الصحية والعديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية، لديه أيضًا بعض الخصائص الفريدة التي تعزز فقدان الوزن كونه منخفض السعرات الحرارية وغني بالعناصر الغذائية مما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول وتقليل الشهية.

2- المكسرات والبذور

تحتوي العديد من المكسرات والبذور على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات الصافية ومرتفعة في الدهون الصحية، مما يجعلها مناسبة تمامًا لنظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من البروتين وغنية بالدهون الصحية وقليلة الكربوهيدرات البسيطة، حيث تساعد المكسرات والبذور في تحفيز الجسم على حرق الدهون الزائدة والتخلص من الوزن الزائد، فالمكسرات مليئة بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة والمغنيسيوم التي تعزز مستويات الكوليسترول الصحية وفقدان الدهون.

3- البروتين الخالي من الدهون

البروتين هو أهم عنصر غذائي عندما يتعلق الأمر بخسارة الدهون، حيث يمكن أن يساعد تناول المزيد من البروتين في درء الجوع عن طريق زيادة مستويات هرمونات الشبع، وقد أظهرت العديد من الدراسات أن البروتين يمكن أن يساعد في زيادة عملية التمثيل الغذائي الذي تعزز فقدان الوزن والدهون الحشوية.

4- منتجات الألبان

منتجات الألبان مليئة بمصل اللبن وهو بروتين يساعد على تعزيز تكوين كتلة الجسم الخالية من الدهون والتي بدورها تساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية، لأن منتجات الألبان تحتوي على نسبة عالية من البروتين فهي تساعدك على الشعور بالشبع والرضا، وقد وجدت بعض الأبحاث أن اتباع نظام غذائي غني بمنتجات الألبان قد يعزز أيضًا بشكل مباشر فقدان الوزن، حيث أظهرت إحدى الدراسات أن الأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا بمنتجات الألبان فقدوا قدرًا أكبر من الدهون والوزن فى الجسم بشكل ملحوظ مقارنة بالأفراد الآخرين الذين يتناولون نفس العدد من السعرات الحرارية ولكن يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الألبان.

5- الفواكه والخضراوات الطازجة

يساعد اتباع نظام غذائي نباتي على التخلص من الدهون الحشوية، حيث يضيف الماء والألياف الموجودة في الفواكه والخضروات مثل التفاح على وجه الخصوص العديد من العناصر الغذائية فهو مليء بالفلافونويد والألياف الصحية التي قد تساعد في حرق دهون البطن.