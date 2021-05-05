اليوم السابع
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11 نصيحة للتغلب على الموجة الحارة.. ضع منشفة باردة على رقبتك

الأربعاء، 05 مايو 2021 03:00 م
11 نصيحة للتغلب على الموجة الحارة.. ضع منشفة باردة على رقبتك نصائح للتغلب على الموجة الحارة
كتبت فاطمة خليل

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في ظل ارتفاع درجات الحرارة والموجة الحارة حالياً، يجب الاهتمام بالحفاظ على برودة الجسم للوقاية من الأمراض التي تنتج عن ارتفاع درجة الحرارة مثل: ضربة الشمس والاجهاد الحراري، وفي هذا التقرير نقدم لكم مجموعة من النصائح للحفاظ على برودة الجسم والتغلب على الموجة الحارة، وفقاً لموقع "medicinenet".

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نصائح بسيطة للتغلب على الموجة الحارة
 

1-ارتدِ ملابس فضفاضة، ويفضل أن تكون ذات لون فاتح، ستبقيك الملابس القطنية أكثر برودة من العديد من المواد التركيبية الأخرى للأقمشة.

2-املأ زجاجة رذاذ بالماء واحتفظ بها في الثلاجة للحصول على رذاذ منعش سريعًا على وجهك بعد التواجد في الهواء الطلق.

3-ضع منشفة باردة على رقبتك أو ضع كيس ثلج مبرد على رقبتك هو الطريقة الأكثر مباشرة للوصول إلى مركز منظم الحرارة في الجمجمة.

4-يمكن أن تساعد المراوح في تدوير الهواء وتجعلك تشعر بالبرودة حتى في المنزل المكيف.

5-الاسترخاء، حيث يمكن أن ينتج عن نشاط العضلات الكثير من حرارة الجسم.

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6-الاستحمام المتكرر بماء بارد أو فاتر.

7-كافح الجفاف عن طريق شرب الكثير من الماء مع المشروبات الرياضية أو مصادر المعادن الأخرى.

8-إذا كنت ترتدي قبعة فقم بإزالتها وصب القليل من الماء البارد في القبعة، ثم اقلبها بسرعة وضعها على رأسك.

9-تجنب الكافيين بعد الإفطار لأنه يعزز الجفاف.

10-بدلًا من الأطعمة الساخنة، جرب أطعمة الصيف الخفيفة بما في ذلك الوجبات الصغيرة المتكررة أو الوجبات الخفيفة التي تحتوي على الفاكهة الباردة أو منتجات الألبان قليلة الدسم ولن تضطر إلى الطهي بجوار موقد ساخن.

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11-إذا لم يكن لديك مكيف هواء، رتب لقضاء أجزاء من اليوم على الأقل في مركز تسوق أو مكتبة عامة أو دار سينما أو أي مكان عام بارد آخر.

12- إذا كانت الحرارة لا تطاق، ابق في منزلك وتجنب الأنشطة في ضوء الشمس المباشر أو على الأسطح الإسفلتية الساخنة. انتبه بشكل خاص لكبار السن والرضع وأي شخص يعاني من مرض مزمن ، حيث قد يصابون بالجفاف بسهولة ويكونون أكثر عرضة للأمراض المرتبطة بالحرارة ولا تنس أن الحيوانات الأليفة تحتاج أيضًا إلى الحماية من الجفاف والأمراض المرتبطة بالحرارة أيضًا.

المراوح
المراوح

 


نصائح للتغلب على الموجة الحارة

الموجة الحارة

نصائح للموجة الحارة

درجات الحرارة

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ضربة الشمس

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